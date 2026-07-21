Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Almanya tarafından uluslararası düzeyde uyuşturucu suçları kapsamında aranan Polonya uyruklu şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Almanya makamlarınca uluslararası seviyede uyuşturucu suçları kapsamında aranan Polonya uyruklu P.N'nin saklandığı adresi tespit etti.
Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Son Dakika › Güncel › Fethiye'de Aranan Polonyalı Uyuşturucu Şüphelisi Yakalandı - Son Dakika
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