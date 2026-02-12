Fethiye Belediye Başkanı Karaca, Çin Heyeti ile Bir Araya Geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Fethiye Belediye Başkanı Karaca, Çin Heyeti ile Bir Araya Geldi

12.02.2026 16:36  Güncelleme: 17:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Çinli yetkililerle birlikte 'At Yılı' resim sergisinin açılışını yaptı. Etkinlik, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 55'inci yıl dönümünü kutluyor ve Fethiye'ye gelen Çinli turist sayısını artırmayı hedefliyor.

(MUĞLA) - Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Kültür ve Turizm Müsteşarı Meifen Zhou, Dışişleri Ataşesi Jieyao Yang, Boğaziçi Üniversitesi Konfüçyüs Enstitüsü Başkan Yardımcısı Chen Gu ile "At Yılı" resim sergisi açılışında bir araya geldi.

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Kültür ve Turizm Müsteşarı Meifen Zhou, Dışişleri Ataşesi Jieyao Yang ve Boğaziçi Üniversitesi Konfüçyüs Enstitüsü Başkan Yardımcısı Chen Gu, Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya ve Başkan Karaca'yı ziyaret etti.

Heyet, Türkiye ile Çin arasında diplomatik ilişkilerin 55'inci yıl dönümü ve 17 Şubat 2026'da başlayacak Çin Yeni Yılı kapsamında düzenlenen "At Yılı" resim sergisinin açılışı için ilçeye geldi.

"Hedefimiz, Çinli turistlerin konaklama sürelerini uzatmak"

Karaca, etkinliğin yalnızca kültürel değil, diplomatik açıdan da tarihi bir adım olduğunu vurguladı. Karaca, Fethiye Belediyesi'nin ilk kez bir büyükelçilik ile ortak bir etkinliğe ev sahipliği yaptığını belirterek, bunun iki ülke arasındaki iş birliğinin yerel düzeyde de güçlendiğinin göstergesi olduğunu söyledi. Karaca, Fethiye'nin son yıllarda Çin pazarında önemli bir ivme yakaladığını belirterek, pandemi öncesinde 250 bin seviyelerinde olan Çinli turist sayısının yeniden yükselişe geçtiğini söyledi. Fethiye'ye geçen yıl 80–100 bin kadar Çinli turist geldiğini belirten Karaca, "Türkiye'ye gelen her dört Çinli turistten biri Fethiye'yi tercih ediyor. 2026 yılında hedefimiz bu sayıyı en az 150 bine çıkarmak ve gelen Çinli turistlerin konaklama sürelerini uzatmak" dedi.

"İki ülke arasındaki dostluğun daha da güçlendireceğine inanıyorum"

Fethiye Belediyesi'nin Çin ile ilişkilerinin sadece nezaket ziyaretleriyle sınırlı kalmadığını belirten Karaca, belediye olarak Çin'de resmi temaslarda bulunduklarını, Asya kıtasının en önemli turizm fuarlarından Şangay Turizm Fuarı'na katıldıklarını ve kardeş şehir ilişkileri geliştirme sürecini başlattıklarını dile getirdi.

Karaca ayrıca, kısa süre önce Fethiye tarihinde ilk kez Hindistan Başkonsolosu'nu ağırladıklarını belirterek, kentin uluslararası alanda diplomatik ve turizm vizyonunu genişlettiğini vurguladı. 17 Şubat itibarıyla Çin takvimine göre "At Yılı"na girildiğini hatırlatan Karaca, At Yılı'nın Çin kültüründe özgürlük, enerji ve hareketi simgelediğini belirtti. Karaca, "Hem diplomatik ilişkilerimizin 55. yılı, hem de Çin Yeni Yılı vesilesiyle düzenlediğimiz bu serginin, iki ülke arasındaki dostluğu daha da güçlendireceğine inanıyorum" diye konuştu.

Karaca, bu yıl içinde Çin'den sosyal medya fenomenlerini, ünlü film yıldızlarını, bilinen Çinli sanatçıları Fethiye'de ağırlamayı planladıklarını da sözlerine ekledi.

Sergi kapsamında Kaymakam Akkaya, Karaca, Çinli sanatçılar ve konuklar tarafından gerçekleştirilen "workshop" ilgiyle izlendi.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Alim Karaca, Etkinlikler, Diplomasi, Fethiye, turist, Kültür, Güncel, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fethiye Belediye Başkanı Karaca, Çin Heyeti ile Bir Araya Geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir Büyükşehir Meclisi de karıştı, oturum tatil edildi İzmir Büyükşehir Meclisi de karıştı, oturum tatil edildi
Konut ilanlarında yeni döneme kısa süre kaldı 200 bini kaldırılacak Konut ilanlarında yeni döneme kısa süre kaldı! 200 bini kaldırılacak
Hülya Avşar’ın filtresiz halini görenlerin ağzı açık kaldı Hülya Avşar'ın filtresiz halini görenlerin ağzı açık kaldı
Metin Öztürk’ten Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarını kızdıracak sözler Metin Öztürk'ten Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarını kızdıracak sözler
Osmaniye’de sağanak: yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı Osmaniye'de sağanak: yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı
Dışişleri Sözcüsü Keçeli: Bakanımızın ifadelerinin Irak’ın iç işlerine karışıldığı iddiasıyla çarpıtılmasını reddediyoruz Dışişleri Sözcüsü Keçeli: Bakanımızın ifadelerinin Irak'ın iç işlerine karışıldığı iddiasıyla çarpıtılmasını reddediyoruz

18:20
Cezaevinden gelen kan donduran itiraf: İkinci bir kadın da parçalanarak öldürüldü
Cezaevinden gelen kan donduran itiraf: İkinci bir kadın da parçalanarak öldürüldü
18:02
Şara’ya 5 ayrı suikast girişimi Arkasından o örgüt çıktı
Şara'ya 5 ayrı suikast girişimi! Arkasından o örgüt çıktı
17:56
4 ülkeden gizli toplantı Türkiye’ye karşı birleştiler: Ankara bunları görsün
4 ülkeden gizli toplantı! Türkiye'ye karşı birleştiler: Ankara bunları görsün
17:44
Ertuğrul Doğan’dan Fenerbahçe maçı için dikkat çeken açıklama
Ertuğrul Doğan'dan Fenerbahçe maçı için dikkat çeken açıklama
17:00
Kanbolat Görkem Arslan’a son veda: Babası oğlunun tabutunu öptü
Kanbolat Görkem Arslan'a son veda: Babası oğlunun tabutunu öptü
16:05
Ramazan ayı için yeni karar Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi
Ramazan ayı için yeni karar! Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 18:44:49. #7.11#
SON DAKİKA: Fethiye Belediye Başkanı Karaca, Çin Heyeti ile Bir Araya Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.