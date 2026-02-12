Fethiye Belediye Başkanı Karaca, Çin Heyeti ile Bir Araya Geldi

(MUĞLA) - Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Kültür ve Turizm Müsteşarı Meifen Zhou, Dışişleri Ataşesi Jieyao Yang, Boğaziçi Üniversitesi Konfüçyüs Enstitüsü Başkan Yardımcısı Chen Gu ile "At Yılı" resim sergisi açılışında bir araya geldi.

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Kültür ve Turizm Müsteşarı Meifen Zhou, Dışişleri Ataşesi Jieyao Yang ve Boğaziçi Üniversitesi Konfüçyüs Enstitüsü Başkan Yardımcısı Chen Gu, Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya ve Başkan Karaca'yı ziyaret etti.

Heyet, Türkiye ile Çin arasında diplomatik ilişkilerin 55'inci yıl dönümü ve 17 Şubat 2026'da başlayacak Çin Yeni Yılı kapsamında düzenlenen "At Yılı" resim sergisinin açılışı için ilçeye geldi.

"Hedefimiz, Çinli turistlerin konaklama sürelerini uzatmak"

Karaca, etkinliğin yalnızca kültürel değil, diplomatik açıdan da tarihi bir adım olduğunu vurguladı. Karaca, Fethiye Belediyesi'nin ilk kez bir büyükelçilik ile ortak bir etkinliğe ev sahipliği yaptığını belirterek, bunun iki ülke arasındaki iş birliğinin yerel düzeyde de güçlendiğinin göstergesi olduğunu söyledi. Karaca, Fethiye'nin son yıllarda Çin pazarında önemli bir ivme yakaladığını belirterek, pandemi öncesinde 250 bin seviyelerinde olan Çinli turist sayısının yeniden yükselişe geçtiğini söyledi. Fethiye'ye geçen yıl 80–100 bin kadar Çinli turist geldiğini belirten Karaca, "Türkiye'ye gelen her dört Çinli turistten biri Fethiye'yi tercih ediyor. 2026 yılında hedefimiz bu sayıyı en az 150 bine çıkarmak ve gelen Çinli turistlerin konaklama sürelerini uzatmak" dedi.

"İki ülke arasındaki dostluğun daha da güçlendireceğine inanıyorum"

Fethiye Belediyesi'nin Çin ile ilişkilerinin sadece nezaket ziyaretleriyle sınırlı kalmadığını belirten Karaca, belediye olarak Çin'de resmi temaslarda bulunduklarını, Asya kıtasının en önemli turizm fuarlarından Şangay Turizm Fuarı'na katıldıklarını ve kardeş şehir ilişkileri geliştirme sürecini başlattıklarını dile getirdi.

Karaca ayrıca, kısa süre önce Fethiye tarihinde ilk kez Hindistan Başkonsolosu'nu ağırladıklarını belirterek, kentin uluslararası alanda diplomatik ve turizm vizyonunu genişlettiğini vurguladı. 17 Şubat itibarıyla Çin takvimine göre "At Yılı"na girildiğini hatırlatan Karaca, At Yılı'nın Çin kültüründe özgürlük, enerji ve hareketi simgelediğini belirtti. Karaca, "Hem diplomatik ilişkilerimizin 55. yılı, hem de Çin Yeni Yılı vesilesiyle düzenlediğimiz bu serginin, iki ülke arasındaki dostluğu daha da güçlendireceğine inanıyorum" diye konuştu.

Karaca, bu yıl içinde Çin'den sosyal medya fenomenlerini, ünlü film yıldızlarını, bilinen Çinli sanatçıları Fethiye'de ağırlamayı planladıklarını da sözlerine ekledi.

Sergi kapsamında Kaymakam Akkaya, Karaca, Çinli sanatçılar ve konuklar tarafından gerçekleştirilen "workshop" ilgiyle izlendi.