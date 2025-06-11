Fethiye\'de Atık Yönetimi İncelemesi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde sivil toplum kuruluş temsilcileri, atık işleme ve getirme tesislerini ziyaret ederek, bilgi aldı.

İlçede aktif olan sivil toplum kuruluş temsilcileri, Fethiye Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Selver Hatice Kabak eşliğinde, Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında Kaydem Atık İşleme Tesisi ile Fethiye Belediyesi Atık Getirme Merkezi'ndeki çalışmaları yerinde inceledi.

Kabak, tesis hakkında bilgilendirme yaptı. Sivil toplum kuruluş temsilcilerine de duyarlılıklarından dolayı teşekkür eden Kabak, "İklim değişikliği ile mücadele, atıkların doğru yönetilmesi gibi çevre koruma faaliyetlerine, birlikte hareket edersek, bilinçli davranırsak pozitif yönde katkı sağlayabiliriz." dedi.