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Fethiye'de beton mikseri çarpması sonucu yaya hayatını kaybetti - Son Dakika
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Fethiye'de beton mikseri çarpması sonucu yaya hayatını kaybetti

Fethiye\'de beton mikseri çarpması sonucu yaya hayatını kaybetti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde dün beton mikserinin çarptığı yaya, hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Çatalarık Mahallesi Çatalarık Köprüsü mevkisinde meydana gelen kazada ağır yaralanan 21 yaşındaki Ecenur Götür, Fethiye Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Götür kurtarılamadı. Kazanın ardından gözaltına alınan beton mikseri sürücüsü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

04.02.2024 18:21
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde dün beton mikserinin çarptığı yaya, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Çatalarık Mahallesi Çatalarık Köprüsü mevkisinde, dün beton mikserinin çarpması sonucu ağır yaralanan yaya Ecenur Götür (21), hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan kazanın ardından gözaltına alınan sürücü B.B. ise sevk edildiği adliyede hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

B.B. idaresindeki 48 HU 074 plakalı beton mikseri, yaya Ecenur Götür'e çarpmıştı. Yaklaşık 20 metre sürüklenen Götür, sağlık ekibince kaldırıldığı Fethiye Devlet Hastanesinde tedaviye alınmıştı.

Kaynak: AA

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