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Fethiye'de beton mikseri çarpması sonucu ağır yaralanan genç kızın kaza anı güvenlik kamerasında - Son Dakika
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Fethiye'de beton mikseri çarpması sonucu ağır yaralanan genç kızın kaza anı güvenlik kamerasında

Fethiye\'de beton mikseri çarpması sonucu ağır yaralanan genç kızın kaza anı güvenlik kamerasında

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, beton mikserinin çarpması sonucu ağır yaralanan Ecenur Götür'ün kaza anı, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, mikserin Götür'e çarpması ve sürüklenmesi yer alıyor. Götür'ün hayati tehlikesi devam ediyor.

04.02.2024 13:11
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir kişinin, beton mikserinin çarpması sonucu ağır yaralandığı kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Çatalarık Mahallesi Çatalarık Köprüsü mevkisinde dün akşam, B.B. idaresindeki 48 HU 074 plakalı beton mikserinin çarpması sonucu yaya Ecenur Götür'ün (21) ağır yaralandığı kaza anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Yakınlardaki iş yerinin güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde, önünden geçtiği sırada mikserin Götür'e çarpması ve bir süre sürüklenmesi yer alıyor.

Sağlık ekibince hastaneye kaldırılan ve tedavisi devam eden Götür'ün hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Fethiye'de beton mikseri çarpması sonucu ağır yaralanan genç kızın kaza anı güvenlik kamerasında - Son Dakika
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