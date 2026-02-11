Fethiye Belediye Başkanı Karaca: "Kentimizin Gelişimi İçin Tüm Kurum ve Kuruluşlarımızla Ortak Akıl Çerçevesinde Hareket Ediyoruz" - Son Dakika
Fethiye Belediye Başkanı Karaca: "Kentimizin Gelişimi İçin Tüm Kurum ve Kuruluşlarımızla Ortak Akıl Çerçevesinde Hareket Ediyoruz"

11.02.2026 16:02  Güncelleme: 17:18
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, yeni dönem çalışmalarını paylaşmak üzere Fethiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve Fethiye Şoförler ve Otomobilciler Odası başkanlarını ağırladı. Toplantıda esnafın talepleri ve mevcut durumları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

(MUĞLA) - Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Fethiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Fethiye Şoförler ve Otomobilciler Odası'ndan konuklarını ağırladı. Karaca, "Kentimizin gelişimi için tüm kurum ve kuruluşlarımızla ortak akıl çerçevesinde hareket ediyoruz. Esnafımızın ve şoför esnafımızın taleplerini önemsiyor, çözüm odaklı bir anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Fethiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı görevine seçilen Kamil Mutlu Demirtaş ve yönetim kurulu üyeleri ile Fethiye Şoförler ve Otomobilciler Odası'nda güven tazeleyerek yeniden başkanlığa seçilen Şaban Taşar ve yönetimi, Karaca'yı makamında ziyaret etti.

Oda başkanları, yeni dönem çalışmalarına ilişkin hedef ve projelerini paylaşırken, Fethiye esnafının ve ulaşım sektörünün mevcut durumuna ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Karaca, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarıyla her zaman diyalog içerisinde olduklarını vurguladı. Karaca, "Fethiye'mize uyum içerisinde hizmet etmeye devam edeceğiz. Kentimizin gelişimi için tüm kurum ve kuruluşlarımızla ortak akıl çerçevesinde hareket ediyoruz. Esnafımızın ve şoför esnafımızın taleplerini önemsiyor, çözüm odaklı bir anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

