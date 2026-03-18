Fethiye\'de Evde Yangın

Muğla'nın Fethiye ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Karaçulha Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda 3 katlı evin ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına ilk olarak yoldan geçen bir beton mikserinden sıkılan suyla müdahale edildi.
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü.
Yangın, evde hasara yol açtı.
