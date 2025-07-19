Fethiye'de FETÖ'den Hükümlü Eski Astsubay Yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hüküm giyen eski astsubay, saklandığı karavanda yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ mensuplarının faaliyetlerinin deşifresi, engellenmesi ve firarilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve meslekten ihraç edilen astsubay, Fethiye'de saklandığı karavanda yakalanarak cezaevine gönderildi.