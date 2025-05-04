Fethiye\'de Firari Hükümlü Yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 17 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmasında, 10 ayrı suçtan 17 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y'nin (55) ilçede olduğu tespit edildi.
Jandarma Suç Araştırma Timi ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çiftlik Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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