Firari Hükümlü Fethiye'de Yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, hakkında 18 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, farklı suçlardan hakkında 18 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün yerini tespit etti.
Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
