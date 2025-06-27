Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda yürüyüş yaparken düşen İngiliz turist hayatını kaybetti.
Kayaköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yürüyüş yapan 2 İngiliz turistten biri, düşerek başından yaralandı.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, ismi henüz öğrenilemeyen turistin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Ceset, incelemelerin ardından Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Fethiye'de İngiliz Turist Düşerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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