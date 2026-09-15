Fethiye\'de iş yerinde baba ve 2 çocuğu ölü bulundu, soruşturma sürüyor

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde bir iş yerinde Ergün Güngör (46) ile çocukları Hatice Güngör (10) ve Hüseyin Güngör (6) ölü bulundu.

Olay, saat 08.30 sıralarında Yeni Mahalle Adnan Menderes Bulvarı'ndaki bir iş yerinde meydana geldi. Güngör ailesine ulaşamayan yakınları, polise haber verdi. Bunun üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, iş yerinin kapısını zorlayarak içeri girdi. Ekipler, iş yeri sahibi Ergün Güngör'ü pencere demirlerine asılı halde, çocukları Hatice ve Hüseyin Güngör'ü ise yataklarında hareketsiz buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ergün Güngör ile çocukları Hatice ve Hüseyin Güngör'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından durum Cumhuriyet savcısına bildirildi. Savcının talimatıyla olay yerinde inceleme başlatılırken, baba ve çocuklarının kesin ölüm nedenlerinin yapılacak otopsi ve adli incelemelerin ardından belirleneceği öğrenildi.

Olaya ilişkin soruşturması sürüyor.