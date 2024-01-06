Fethiye\'de kaçak göçmenleri taşıyan lastik bot batma tehlikesi yaşadı

MUĞLA'nın Fethiye ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isterken batma tehlikesi yaşayan lastik bottaki kaçak göçmenler, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Göçmenlerin, 4 kişinin denize düştüğünü söylemesi üzerine, 1 kişi denizde bulundu. Kayıp 3 göçmenin bulunması için bölgede arama- kurtarma çalışması başlatıldı.

Fethiye kıyılarından lastik bota binen kaçak göçmenler bir süre sonra batma tehlikesi yaşadı. Göçmenlerin telefonla arayıp yardım istemesi üzerine saat 05.57'de, bölgeye 1 Sahil Güvenlik Gemisi ve 1 Sahil Güvenlik Botu sevk edildi. Bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik unsurları lastik bottaki 35 kaçak göçmeni kurtardı. Kurtarılan düzensiz göçmenlerden alınan ilk bilgiler doğrultusunda 4 düzensiz göçmenin denize düştüğü bilgisinin alınması üzerine olay mahalline 1 Sahil Güvenlik Korveti, 1 Sahil Güvenlik Helikopteri, 1 Sahil Güvenlik Gemisi, 1 Sahil Güvenlik Botu daha sevk edildi. Yapılan aramalarda 1 göçmen, deniz yüzeyinde tespit edilerek kurtarıldı. Kayıp 3 düzensiz göçmenin bulunması için yürütülen arama çalışmaları sürüyor.