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Fethiye'de kamyonetin çarptığı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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Fethiye'de kamyonetin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Fethiye\'de kamyonetin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde M.K. idaresindeki kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan Şerife Balcı'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Balcı, hastaneye kaldırıldı ancak müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Kazanın ardından kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.

03.02.2024 23:17
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde kamyonetin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

M.K. idaresindeki 46 VF 232 plakalı kamyonet, Çamköy Kapalı Pazar Yeri önünde yolun karşısına geçmeye çalışan Şerife Balcı'ya (46) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan ve ağır yaralanan Balcı, sağlık ekibince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Balcı, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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