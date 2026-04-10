Fethiye'de Kaya Düşmesi, Yol Kapatıldı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fethiye'de Kaya Düşmesi, Yol Kapatıldı

10.04.2026 12:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fethiye'de yamaçtan düşen kayalar nedeniyle kara yolu ulaşıma kapandı, temizleme çalışmaları sürüyor.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yamaçtan düşen kayalar nedeniyle kara yolu ulaşıma kapandı.

İlçe merkezinden Faralya Mahallesi'ne giden yola sabaha karşı yamaçtan dev kaya parçaları düştü.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Kelebekler Vadisi'nin üst kısmındaki yolda önlem alan jandarma ekipleri sürücülere uyarıda bulundu.

İş makineleriyle yürütülen çalışmaların ardından yolun birkaç saat içinde yeniden ulaşıma açılması planlanıyor.

Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya da bölgeye gelerek çalışmaları inceledi.

Faralya Mahallesi Muhtarı Hasan Karaburun, AA muhabirine, olayın sabaha karşı meydana gelmesi nedeniyle yolda kimsenin bulunmadığını, bunun da büyük bir şans olduğunu söyledi.

Bölgedeki yamaçta başka kayaların da bulunduğunu belirten Karaburun, "Yolun alt kısmında Kelebekler Vadisi bulunduğu için özellikle yazın bölge çok sayıda yerli ve yabancı misafir ağırlıyor. Daha büyük bir felaket yaşanmaması için bölgedeki düşme ihtimali olan kayaların temizlenmesi için yetkililerden yardım istiyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Jandarma, Güvenlik, Fethiye, Ulaşım, Güncel, Muğla, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 13:32:37. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.