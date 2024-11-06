Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 4 aracın karıştığı kazada ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Jandarma Uzman Çavuş Yakup Emre Arkan'ın cenazesi Adana'da toprağa verildi.
Muğla İl Jandarma Komutanlığı kışlasında yapılan törenin ardından memleketi Adana'ya gönderilen Arkan'ın cenazesi, Buruk Mezarlığı'na getirildi.
Burada kılınan namazın ardından Arkan'ın cenazesi toprağa verildi.
Törene, Arkan'ın ailesi ve yakınlarıyla jandarma personeli katıldı.
Yakup Emre Arkan idaresindeki 45 AG 656 plakalı otomobil 22 Ekim'de, Fethiye- Ölüdeniz kara yolu Oluklu mevkisinde, karşı yönden gelen Y.H'nin kullandığı 48 AOP 845 plakalı hafif ticari araçla çarpışmış, savrulan araçlar 2 farklı araca ve minibüse çarparak durabilmişti. Kazada yaralanan 3 kişi ise ilçedeki hastanelere kaldırılmıştı.
Otomobil sürücüsü Jandarma Uzman Çavuş Yakup Emre Arkan, tedavi gördüğü hastanede dün müdahaleye karşın kurtarılamamıştı.
Son Dakika › Güncel › Fethiye'de Kaza: Jandarma Uzman Çavuş Toprağa Verildi - Son Dakika
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