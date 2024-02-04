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Fethiye'de kaza sonucu ölen kişiyle ilgili kamyonet sürücüsü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Son Dakika
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Fethiye'de kaza sonucu ölen kişiyle ilgili kamyonet sürücüsü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Fethiye\'de kaza sonucu ölen kişiyle ilgili kamyonet sürücüsü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen kazada Şerife Balcı'ya çarpan kamyonet sürücüsü gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan sürücü, adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kazada hayatını kaybeden Balcı, özel hastanede kaldırıldığı sırada yaşamını yitirmişti.

04.02.2024 18:07
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde 1 kişinin öldüğü kazayla ilgili gözaltına alınan kamyonet sürücüsü adli kontrol şartıyla salıverildi.

Çamköy Kapalı Pazar Yeri önünde yolun karşısına geçmeye çalışan Şerife Balcı'ya (46) çarpan kamyonetin sürücüsü M.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

Olay

M.K. idaresindeki 46 VF 232 plakalı kamyonet, Çamköy Kapalı Pazar Yeri önünde yolun karşısına geçmeye çalışan Şerife Balcı'ya (46) çarpmış, kazada Balcı kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirmişti.

Kamyonet sürücüsü ise gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Fethiye'de kaza sonucu ölen kişiyle ilgili kamyonet sürücüsü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Son Dakika
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