Fethiye'de kayalıklarda mahsur kalan keçi ve yavrusu kurtarıldı - Son Dakika
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Fethiye'de kayalıklarda mahsur kalan keçi ve yavrusu kurtarıldı

Fethiye\'de kayalıklarda mahsur kalan keçi ve yavrusu kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, kayalıklarda mahsur kalan keçi ile yavrusu, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekibince kurtarılarak sahibine teslim edildi. İlçedeki kayalıklarda keçi ve yavrusunun mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye AKUT Fethiye ekibi yönlendirildi. Ekip, uçuruma halat yardımıyla inerek, keçi ile yavrusunu kurtardı. Hayvanlar, sahibine teslim edildi.

18.02.2024 19:33
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde, kayalıklarda mahsur kalan keçi ile yavrusu, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekibince kurtarılarak sahibine teslim edildi.

İlçedeki kayalıklarda keçi ve yavrusunun mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye AKUT Fethiye ekibi yönlendirildi.

Ekip, uçuruma halat yardımıyla inerek, keçi ile yavrusunu kurtardı.

Hayvanlar, sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fethiye'de kayalıklarda mahsur kalan keçi ve yavrusu kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fethiye'de kayalıklarda mahsur kalan keçi ve yavrusu kurtarıldı - Son Dakika
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