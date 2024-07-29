Fethiye'de Motosiklet Kazasında 15 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Fethiye'de Motosiklet Kazasında 15 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 15 yaşındaki Asım Bulut Ertürk'ün kullandığı motosiklet, otomobille çarpıştı. Kazada Ertürk hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Ertürk'ün yakınları büyük üzüntü yaşadı.

29.07.2024 22:40
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Asım Bulut Ertürk'ün kullandığı 48 ALF 357 plakalı motosiklet, Patlangıç Mahallesi Şehit Fethi Bey Caddesi'nde Selçuk Y. idaresindeki 34 KLG 784 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince Ertürk'ün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Çocuğun cenazesi, Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Kaza yerine gelen Ertürk'ün yakınları üzüntü yaşadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fethiye'de Motosiklet Kazasında 15 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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