Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü çocuk yaşamını yitirdi.
S.Y. (42) yönetimindeki 48 TR 421 plakalı otomobil, Eşref Börekçi Caddesi ile 71. Sokak Kavşağı kesişiminde, Eren Can Karaltı'nın (15) kullandığı 48 ABU 230 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Karaltı, kaldırıldığı Fethiye Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Fethiye'de motosiklet kazasında çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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