Fethiye'de Nesli Tükenme Tehlikesi Altındaki Akdeniz Foku Görüntülendi - Son Dakika
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Fethiye'de Nesli Tükenme Tehlikesi Altındaki Akdeniz Foku Görüntülendi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen nesli tükenme tehlikesi altındaki Akdeniz foku, bir köpeğin de dikkatli gözleriyle izlendi. Fok, daha sonra gözden kayboldu.

10.02.2024 15:22
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MUĞLA'nın dünyaca ünlü turistlik ilçesi Fethiye'de, nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerden Akdeniz foku, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Bir köpeğin de gözlerini ayırmadan foku izlemesi dikkat çekti.Fethiye'de vatandaşlar, marinada, nesli tükenme tehlikesi altında olan bir tür olan Akdeniz foku olduğunu fark etti. Vatandaşlar o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerde, iskele etrafından dolaşan bir köpek de foku gözlerini ayırmadan uzunca bir süre izledi.Fok, daha sonra uzaklaşarak, gözden kayboldu.

Fethiye\'de Nesli Tükenme Tehlikesi Altındaki Akdeniz Foku Görüntülendi
Kaynak: DHA

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