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Fethiye'deki kaza sonucu ölen kişiyle ilgili sürücü tutuklandı - Son Dakika
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Fethiye'deki kaza sonucu ölen kişiyle ilgili sürücü tutuklandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 1 kişinin öldüğü kazayla ilgili serbest bırakılan sürücü tutuklandı. Taşyaka Ölüdeniz Caddesi'nde meydana gelen kazada Yasin İlban'a çarpan otomobil sürücüsü İ.M.U'nun adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından maktulün ailesinin avukatı, Asliye Ceza Mahkemesine kararla ilgili itirazda bulundu. Başvurunun değerlendirilmesinden sonra yeniden gözaltına alınan sürücü, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Fethiye\'deki kaza sonucu ölen kişiyle ilgili sürücü tutuklandı
04.01.2024 - 16:09,
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde 1 kişinin öldüğü kazayla ilgili serbest bırakılan sürücü tutuklandı.

Taşyaka Ölüdeniz Caddesi'nde 1 Ocak'ta Yasin İlban'a (29) çarpan otomobil sürücüsü İ.M.U'nun adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından maktulün ailesinin avukatı, Asliye Ceza Mahkemesine kararla ilgili itirazda bulundu.

Başvurunun değerlendirilmesinden sonra yeniden gözaltına alınan sürücü, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Taşyaka Ölüdeniz Caddesi'nde İ.M.U. idaresindeki 48 HZ 491 plakalı otomobil, 1 Ocak'ta kontrolden çıkıp ters şeride geçerek, yol kenarında motosiklet üzerindeki İlban'a çarpmıştı. Kazada İlban, yaşamını yitirmişti.

Gözaltına alınan otomobil sürücüsü 2 Ocak'ta çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Kaynak: AA
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