Fethiye'de Orman Yangını
Fethiye'nin Karagedik Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Karagedik Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.
Yerleşim yerlerine yakın bölgede etkili olan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Kaynak: AA
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