Fethiye'de Orman Yangını Havadan ve Karadan Söndürüldü - Son Dakika
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Fethiye'de Orman Yangını Havadan ve Karadan Söndürüldü

Fethiye\'de Orman Yangını Havadan ve Karadan Söndürüldü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle söndürüldü. Yangının elektrik direğinden çıkan kıvılcım nedeniyle başladığı belirtildi. Ekiplerin yoğun çabasıyla alevler yayılmadan kontrol altına alındı.

21.08.2024 16:16
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Ölüdeniz Mahallesi Ovacık mevkisindeki Babadağ'ın eteklerinde, ormanlık alanda iddiaya göre, elektrik direğinden çıkan kıvılcım nedeniyle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, çok sayıda arazöz, itfaiye ve yangın söndürme işçileriyle müdahale edildi.

Bölgede etkili olan rüzgara rağmen ekiplerin yoğun çabasıyla alevler yayılmadan söndürüldü.

Öte yandan, hava araçlarının yangına müdahalesi dolayısıyla Babadağ'dan gerçekleştirilen yamaç paraşütü uçuşlarına yaklaşık 45 dakika ara verildi.

Kaynak: AA

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