Fethiye\'de Orman Yangını Söndürüldü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.
Esenköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin etkin mücadelesiyle yangın, kısa sürede söndürüldü.
Ormanlık alandaki boş arı kovanları yanan mahalle sakini Şeref Tokmak, AA muhabirine, mahalleye yakın olduğu için yangının korkuttuğunu söyledi.
Yangın nedeniyle üzüntü yaşadıklarını ifade eden Tokmak, alevlere çok hızlı müdahale edildiğini kaydetti.
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