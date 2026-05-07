Fethiye\'de Tanker Yangını

07.05.2026 16:36
Muğla'nın Fethiye ilçesinde akaryakıt istasyonundaki yakıt tankerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Göcek Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda 48 HJ 930 plakalı tankerde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Alevler, tankerin yanında bulunan bir otomobil ile motosiklete de sıçradı.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın güçlükle söndürüldü.

Yangın nedeniyle yakıt tankeri, otomobil ve motosiklet kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
