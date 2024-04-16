Fethiye\'de Tarım ve Turizm Fuarı Açıldı

Güncel

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl 12. Fethiye Tarım, Hayvancılık, Seracılık, Gıda İhtisas ve 13. Fethiye Turistik İşletmeler, Villa Ekipmanları ve Dekorasyon Fuarı açıldı.

Marmaris Fuarcılık Organizasyon Şirketi (MARFO) tarafından Patlangıç Kapalı Pazar Yeri'nde organize edilen fuara 100 firma katıldı.

Fuarın açılış töreninde konuşma yapan Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, ilçenin tarım ve turizm potansiyelinin çok yüksek olduğunu, kentte Tarım ve Orman Bakanlığının çok sayıda destekleme projesi olduğunu söyledi.

Ertaş, üretici ve tüketiciyi fuar aracılığıyla bir araya getirmenin önemli olduğunu kaydetti.

Muğla Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak ise yerel tohum üretimine destek olduklarını ve bölge çiftçisine ekonomik girdi sağlamak için geliştirdikleri projelerle mücadele ettiklerini dile getirdi.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çıralı da ulusal ve uluslararası fuarlarda 4,7 milyon kişiye ilçeyi tanıttıklarını anlattı.

Fuarlar, 19 Nisan'da sona erecek.