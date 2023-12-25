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Muğla Fethiye'de Toplantı Yöntemleri Eğitimi Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Muğla Fethiye'de Toplantı Yöntemleri Eğitimi Gerçekleştirildi

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen eğitimde, toplantıların yönetimi ve verimliliği konularında bilgi paylaşıldı. Eğitimi İzgören Akademi Eğitmeni Anıl Akın verdi. Türk iş dünyası ve kamuda toplantıların verimliliği tartışmalı bir konu haline geldi. Eğitim, katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.

Muğla Fethiye\'de Toplantı Yöntemleri Eğitimi Gerçekleştirildi
25.12.2023 - 14:01,
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde "Toplantı Yöntemleri Eğitimi" gerçekleştirildi.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasınca (FTSO) odadaki Likya Salonu'nda düzenlenen eğitim, İzgören Akademi Eğitmeni Anıl Akın tarafından verildi.

FTSO meclis üyeleri ve çalışanlarının katıldığı eğitimde, toplantıların yönetimi, ön hazırlık ve verimliliğine ilişkin bilgi paylaşıldı.

Türk iş dünyası ve kamuda toplantıların verimliliğinin tartışmalı bir konu hale geldiğini belirten Akın, toplantıların karar almaya yönelik ve kısa süreli olması gerektiğini söyledi.

Yaklaşık 4 saat süren eğitim, katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.

Kaynak: AA
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