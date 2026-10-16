Fethiye'de turistlerin fark ettiği caretta caretta kurtarılıp denize salındı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde teknenin halatına dolanan caretta caretta kurtarıldı.

Cumhuriyet Mahallesi Kordon Boyu'nda dolaşan turistler, bir kaplumbağanın teknenin halatına dolandığını ve hareket edemediğini fark etti.

Turistlerin yardım istemesi üzerine bölgede bağlı bulunan bota binen kişi, caretta carettanın yanına gitti.

Kaplumbağayı bulunduğu yerden kurtaran kişi, hayvanı denize saldı.