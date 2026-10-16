Fethiye'de turistlerin fark ettiği caretta caretta kurtarılıp denize salındı

Fethiye'de turistlerin fark ettiği caretta caretta kurtarılıp denize salındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Kordon Boyu'nda turistler, teknenin halatına dolanan ve hareket edemeyen caretta carettayı fark etti. Turistlerin yardım istemesi üzerine bölgede bağlı bota binen kişi, kaplumbağayı bulunduğu yerden kurtararak denize saldı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde teknenin halatına dolanan caretta caretta kurtarıldı.
Cumhuriyet Mahallesi Kordon Boyu'nda dolaşan turistler, bir kaplumbağanın teknenin halatına dolandığını ve hareket edemediğini fark etti.
Turistlerin yardım istemesi üzerine bölgede bağlı bulunan bota binen kişi, caretta carettanın yanına gitti.
Kaplumbağayı bulunduğu yerden kurtaran kişi, hayvanı denize saldı.
Kaynak: AA
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