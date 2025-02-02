Muğla'nın Fethiye ilçesinde evde çıkan yangında 2'si çocuk 5 kişi dumandan etkilendi.
Karaçulha Mahallesi'nde yabancı uyruklu işçilerin kaldığı üç katlı evin çatı katında yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, ev kullanılmaz hale geldi.
Yangında dumandan etkilenen 2'si çocuk 5 kişiye sağlık ekiplerince müdahale edildi.
Son Dakika › Güncel › Fethiye'de Yangın: 5 Kişi Dumandan Etkilendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?