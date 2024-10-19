Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi.
Çamköy Mahallesi'ndeki binanın ikinci katında, iddiaya göre evde bir çocuk çakmakla oynarken yangın çıkardı. Alevlerin yayılması üzerine anne, çocuğuna alarak evden çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, söndürüldü.
Yangın çıkan evde, hasar meydana geldi.
Son Dakika › Güncel › Fethiye'de Yangın: Ev Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
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