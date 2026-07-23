Fethiye'de Yangın Kontrol Altına Alındı

(MUĞLA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde dün saat 12.30 sıralarında orman dışı alanda başlayan yangın kontrol altına alındı.

Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Muğla Fethiye'de orman dışı alanda başlayan yangını kontrol altına aldık. Yangından etkilenen alanda soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Yeşil Vatan için verdiğimiz mücadelede bizlere destek veren gönüllülerimize, kurumlarımıza, yerel yönetimlerimize, STK'larımıza ve vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunarız" denildi.