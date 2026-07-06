Fethiye'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu - Son Dakika
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Fethiye'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu

Fethiye\'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu
06.07.2026 22:56
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen operasyonda 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince, Karaçulha Mahallesi'nde yasa dışı bahis ve şans oyunları oynatan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, gözaltına alınan 6 şüphelinin ev ve araçlarında yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, 2 bilgisayar kasası, 14 cep telefonu, 4 laptop, tablet, 2 flash bellek, para sayma makinesi ve çeşitli dokümanlar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

3. Sayfa, Ekonomi, Fethiye, Güncel, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fethiye'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu - Son Dakika

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