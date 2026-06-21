Fethiye'de Yüksekten Atlama Faciası - Son Dakika
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Fethiye'de Yüksekten Atlama Faciası

21.06.2026 15:54
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Balayı tatilinde yüksekten denize atlayan Süleyman Sarıefe, 12 gün sonra hayatını kaybetti.

Balayı tatili için Muğla'nın Fethiye ilçesine giden ve yüksekten denize atlaması sonucu kaldırıldığı hastanede 12 gün sonra hayatını kaybeden kişinin cenazesi, Manisa'da toprağa verildi.

Alınan bilgiye göre, eşiyle balayı tatili için Fethiye ilçesine giden Süleyman Sarıefe (27), 9 Haziran'da yüksekten denize atlaması sonucu boynundan ağır yaralandı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan Sarıefe, dün yaşam mücadelesini kaybetti.

Sarıefe'nin cenazesi, yakınlarınca teslim alınarak memleketi Manisa'nın Alaşehir ilçesine getirildi.

Kütük Minare Camisi'nde kılınan namazın ardından Sarıefe'nin cenazesi, Alaşehir Yeni Mezarlık'ta toprağa verildi.

Cenazeye Süleyman Sarıefe'nin babası Mehmet Sarıefe, annesi Gülay Gülmez ve eşi Ezgi Sarıefe ile yakınları katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Fethiye, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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