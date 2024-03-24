Fethiye'de yürüyüş yapan kişi düşerek mahsur kaldı - Son Dakika
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Fethiye'de yürüyüş yapan kişi düşerek mahsur kaldı

Fethiye\'de yürüyüş yapan kişi düşerek mahsur kaldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yürüyüş yaparken düşen ve hareket edemeyen Mehmet T., ekipler tarafından kurtarıldı. Jandarma Arama Kurtarma ve Ulusal Medikal Kurtarma ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından yaralı ambulansa taşındı ve sağlık durumu iyi olduğu belirtildi.

24.03.2024 19:53
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde yürüyüş yaptığı arazide düşerek mahsur kalan kişi ekiplerce kurtarıldı.

Mehmet T. (52), bir arkadaşıyla yürüyüş yapmak için Faralya Mahallesi'ndeki Kabak Koyu'na gitti.

Yürüyüşte düşen Mehmet T'nin, ayağında oluşan şişlik nedeniyle hareket edememesi üzerine arkadaşı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri sevk edildi.

Ekipler, ilk müdahalesinin ardından Mehmet T'yi sedyeyle yaklaşık 1 kilometre taşıyarak ambulansa ulaştırdı.

Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fethiye'de yürüyüş yapan kişi düşerek mahsur kaldı - Son Dakika

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