Fethiye\'de yürüyüş yapan kişi düşerek mahsur kaldı

Hizan'dan iki gündür kayıp şahıs için arama başlatıldı

Bitlis'in Hizan ilçesinde ikamet eden 65 yaşındaki Nasır Bülbül'den iki gündür haber alınamıyor. Bülbül'ün ailesi durumu jandarmaya bildirdi ve arama çalışmaları başlatıldı. Jandarma Arama ve Kurtarma, AFAD ve Hizan Arama ve Kurtarma ekipleri, kırsalda ve derede arama çalışması yapıyor. Şu ana kadar yapılan çalışmalarda dere kenarında ceketi katlanmış bir şekilde bulunan Bülbül henüz bulunamadı.