MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde eşiyle birlikte çıktığı yürüyüşte düşen F.D., dağlık ve ormanlık alanda ayağı kırılarak mahsur kaldı. Yaralı kadın, ekiplerin yaklaşık 4 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.
Olay, bugün saat 15.30 sıralarında Ölüdeniz Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki Kayaköy Mahallesi Likya Yolu'nda meydana geldi. Eşiyle birlikte yürüyüşe çıkan F.D.'nin düşerek ayağının kırılması sonucu mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye Muğla Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ile UMKE ekipleri sevk edildi. Zorlu arazi şartlarında yürütülen çalışmalar sonucunda F.D., bulunduğu yerden alınarak güvenli bölgeye ulaştırıldı. Yaralı kadının sağlık ekiplerine teslim edildiği öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Fethiye'de Yürüyüşte Mahsur Kalan Kadın Kurtarıldı - Son Dakika
