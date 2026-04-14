Meloni sessizliğini bir bozdu pir bozdu! Trump'ı şoke eden tepki
Meloni sessizliğini bir bozdu pir bozdu! Trump'ı şoke eden tepki

Meloni sessizliğini bir bozdu pir bozdu! Trump'ı şoke eden tepki
14.04.2026 08:38
Haberin Videosunu İzleyin
Meloni sessizliğini bir bozdu pir bozdu! Trump\'ı şoke eden tepki
ABD Başkanı Donald Trump’ın Papa 14. Leo’ya yönelik sert sözleri İtalya’da tepki çekti. Gün boyu sessiz kaldığı için eleştirilen Başbakan Giorgia Meloni, akşam saatlerinde yaptığı açıklamada Trump’ın ifadelerini “kabul edilemez” olarak nitelendirdi. Meloni, Papa’nın barış çağrılarının doğru ve meşru olduğunu vurguladı.

Son dönemde savaş karşıtı açıklamalarıyla dikkat çeken Papa 14. Leo’yu sert sözlerle hedef alan ABD Başkanı Donald Trump’a İtalya’dan tepki geldi.

MELONİ ÖNCE SESSİZ KALDI

Başbakan Giorgia Meloni ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, günün ilk saatlerinde yaptıkları açıklamalarda Trump’ın sözlerine doğrudan değinmeden Papa’nın barış çağrılarının önemine vurgu yaptı.

Meloni’nin Trump’ın açıklamalarına sessiz kalması, gün boyunca muhalefet partilerinin eleştirilerine neden oldu.

AKŞAM SAATLERİNDE NET MESAJ

Eleştirilerin ardından akşam saatlerinde yeni bir açıklama yapan Meloni, bu kez doğrudan Trump’ı hedef aldı.

Başbakanlık tarafından paylaşılan açıklamada Meloni, “Başkan Trump'ın Papa'ya yönelik sözlerini kabul edilemez buluyorum. Papa, Katolik Kilisesi'nin başıdır ve barış çağrısında bulunması ve her türlü savaşı kınaması doğru ve normaldir” ifadelerini kullandı.

MUHALEFETTEN ELEŞTİRİ GELMİŞTİ

Trump’a yakınlığıyla bilinen Meloni’nin ilk etapta sessiz kalması muhalefetin tepkisini çekti. İtalyan basını da Meloni’nin “uzun sessizliğin ardından” Trump’ın sözlerini kınadığını yazdı.

Son Dakika Giorgia Meloni Meloni sessizliğini bir bozdu pir bozdu! Trump'ı şoke eden tepki - Son Dakika

Dünya Kupası’ndan ekonomiye 80 milyar dolarlık katkı Dünya Kupası'ndan ekonomiye 80 milyar dolarlık katkı
Antalya açıklarındaki 4.7 büyüklüğündeki deprem anı kameralarda Antalya açıklarındaki 4.7 büyüklüğündeki deprem anı kameralarda
500 bin TL’lik soruda kritik karar Ferhat Buran’ın tercihi şaşırttı 500 bin TL’lik soruda kritik karar! Ferhat Buran’ın tercihi şaşırttı
Ayşegül öğretmenin acı sonu Kapıyı kırıp içeri girince korkunç manzarayla karşılaştılar Ayşegül öğretmenin acı sonu! Kapıyı kırıp içeri girince korkunç manzarayla karşılaştılar
Tapınak temizliğinde dehşet: 17 yaşındaki kız 1 tonluk kiriş altında can Verdi Tapınak temizliğinde dehşet: 17 yaşındaki kız 1 tonluk kiriş altında can Verdi
Yasak aşkta kanlı son Kocası öldürdü, aldatan kadın cinayeti üstlendi Yasak aşkta kanlı son! Kocası öldürdü, aldatan kadın cinayeti üstlendi
Canlı yayına damga vuran an Bakan Fidan aniden frene bastı: Burada durayım ben Canlı yayına damga vuran an! Bakan Fidan aniden frene bastı: Burada durayım ben
İstanbul’da kaydedildi: izleyenleri ikiye bölen görüntü İstanbul'da kaydedildi: izleyenleri ikiye bölen görüntü
Bakan Fidan, İsrail’in Türkiye planını ifşa edip uyardı: Bu büyük bir risk Bakan Fidan, İsrail'in Türkiye planını ifşa edip uyardı: Bu büyük bir risk

08:52
Kenan Doğulu acı haberi duyurdu 46 yaşında hayatını kaybetti
Kenan Doğulu acı haberi duyurdu! 46 yaşında hayatını kaybetti
08:24
Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni
Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni
08:18
Türkiye’nin 78 yıllık ayakkabı devi darboğazı aşamayarak iflas etti
Türkiye'nin 78 yıllık ayakkabı devi darboğazı aşamayarak iflas etti
07:29
Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme Kritik isimler bir bir gözaltında
Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme! Kritik isimler bir bir gözaltında
07:15
ABD-İran diplomasi trafiği sürerken Türkiye’den sürpriz hamle
ABD-İran diplomasi trafiği sürerken Türkiye'den sürpriz hamle
06:35
Trump, kendisinin Hazreti İsa gibi tasvir edildiği görseli sildi
Trump, kendisinin Hazreti İsa gibi tasvir edildiği görseli sildi
05:55
Hizbullah’tan savaşta bir ilk İsrail’i optik sistemle donatılmış İHA’yla vurdular
Hizbullah'tan savaşta bir ilk! İsrail'i optik sistemle donatılmış İHA'yla vurdular
03:54
İran’dan ABD’ye 270 milyar dolarlık savaş faturası
İran'dan ABD'ye 270 milyar dolarlık savaş faturası
03:52
ABD, uyuşturucu kaçakçılığı yapan bir tekneyi daha vurdu Bilanço ağırlaşıyor
ABD, uyuşturucu kaçakçılığı yapan bir tekneyi daha vurdu! Bilanço ağırlaşıyor
00:32
Gülistan Doku olayıyla ilgili 7 ilde 13 gözaltı kararı
Gülistan Doku olayıyla ilgili 7 ilde 13 gözaltı kararı
