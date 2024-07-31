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Fethiye'deki batık deniz turizmine kazandırılacak

2. Dünya Savaşı yıllarında römorkör olarak kullanılmış

MUĞLA - 2. Dünya Savaşı yıllarında Amerikan ordusuna römorkör olarak hizmet veren, daha sonra Türkiye'de gezi teknesi haline getirilen ve çıkan yangın nedeniyle Fethiye Körfezi'ne getirilirken batan "Marinel 1" teknesi deniz dibinde görüntülenirken, batığın deniz turizmine kazandırılması planlanıyor.

2. Dünya Savaşı yıllarında Amerikan ordusuna hizmet vermek üzere Levingston Tersanesi'nde imal edilen açık deniz römorkörü 'Marinel 1', 2004 yılında Ahmet Karaçöl ve Murat Köksal tarafından 40 bin dolara (yaklaşık 62 bin TL) satın alındı. Yaklaşık 3 milyon dolar harcanarak gezi teknesine dönüştürülen 'Marinel 1', turizme hizmet verdi. Tekne, 2 Ekim 2010 tarihinde ise Dalaman'ın 15 mil güneyinde elektrik kontağından çıkan yangında alevler içinde kaldı. Doğu Akdeniz'de tatbikatta bulunan deniz kuvvetlerimize ait TCG Anafartalar denizaltısı ve bir hücum bot ile Fethiye ve Marmaris istasyonlarından iki bot derhal olay yerine giderek yangına müdahale etti.

Kazazedeler Kurtarıldı

Teknedeki yangın söndürülürken, kaptan Kazım Kırbıyık ve yanındaki Salim Kırbıyık ile Salim Sayar, TCG Anafartalar Denizaltısı tarafından kurtarıldı ve dumandan zehirlendikleri için Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 'Marinel 1' ise Fethiye'ye doğru çekilirken aldığı su nedeniyle Şövalye Adası açıklarında yaklaşık 10-12 metre derinlikte battı.

O tekne deniz dibinde görüntülendi

İMEAK Fethiye Deniz Ticaret Odası (DTO), 'Marinel 1'in deniz dibindeki yerini bulmak ve görüntülemek için bir proje geliştirdi. İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı İlkay Tugay'ın öncülüğünde yapılan araştırmalarda, Şövalye Adası yakınında batığın yeri belirlendi. Profesyonel dalış ekibi tarafından yaklaşık 10-12 metre derinlikteki 'Marinel 1'e ulaşılarak su altı dalış kameraları ile çekimler yapıldı.

İMEAK Fethiye Deniz Ticaret Odası Başkanı İlkay Tugay, "'Marinel 1' deniz turizmi için oldukça faydalı olacak, bu konuyu önemsiyoruz," ifadelerinde bulundu. Tugay, "'Marinel 1', 2. Dünya Savaşı'nda Amerikan ordusuna hizmet vermek üzere Levingston Tersanesi'nde imal edilen açık deniz römorkörü olarak kullanılan bir römorkördür. Savaş bittikten sonra Türk yatırımcı tarafından alınıp revize edilmiştir. Deniz turizminde kullanılırken bir yangın çıkmış ve söndürülmüş. Römorkörle çekilip Fethiye Körfezi'ne getirilirken Şövalye Adası önünde teknenin su almaya başladığı anlaşılmış. Römorkör kaptanı geri dönerek daha açığa çekmeye çalışırken 'Marinel 1' batmıştır. Bu batığı dalış turizmi için oldukça önemsiyoruz. Çünkü 2. Dünya Savaşı'nda kullanılmış olması bir hikaye oluşturuyor. Geçen kış döneminde bir çekim yaptırdık ve batıkta fazla deformasyon yok. Şövalye Adası açıklarında 10-12 metre derinlikte bulunuyor. Dalış turizminde Fethiye olarak değerlendirebilirsek çok iyi olacak. Uzun yıllar bu sektöre hizmet edeceğini öngörüyoruz. Bu batığı bulunduğu yerden başka bir bölgeye, Dalyan Koyu'na çekebilirsek Fethiye'deki ikinci batık turizme kazandırılmış olacak" diye konuştu.