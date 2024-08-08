Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.
Faralya Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 2 helikopterle havadan, çok sayıda arazöz, itfaiye ve yangın söndürme işçileriyle karadan müdahale edildi.
Söndürme çalışmalarına bölge sakinleri de destek verdi.
Ekiplerin yoğun çabasıyla söndürülen yangında, yaklaşık 2 hektar alan zarar gördü.
Öte yandan, hava araçlarının yangına müdahalesi dolayısıyla Babadağ'dan gerçekleştirilen yamaç paraşütü uçuşlarına yaklaşık 3 saat ara verildi.
Son Dakika › Güncel › Fethiye'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?