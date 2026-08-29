Fethiye'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Fethiye'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Fethiye\'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Muğla'nın Fethiye ilçesindeki orman yangını, geniş çaplı müdahale ile kontrol altına alındı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Muğla'nın Fethiye ilçesi Karagedik Mahallesi'nde başlayıp rüzgarın etkisiyle Foça Mahallesi'ne yayılan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle bölgede geniş çaplı tedbirler alınırken, 78 hane ve 574 vatandaş tahliye edildi. Huzurevinde bulunan 64 kişi de güvenli bölgeye alınırken, dumandan etkilenen 16 kişi hastanede tedaviye alındı.

Bölgeye gelerek açıklamada bulunan Muğla Valisi İdris Akbıyık, yangına 194 kara aracı ile gece görüşlü helikopterlerin sevk edildiğini belirterek, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede soğutma ve tedbir çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Gülgün KAŞLI/FETHİYE (Muğla),

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Fethiye'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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