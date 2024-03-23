Fethiye Devlet Hastanesi'nde çocuklar için resim ve şiir sergisi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Fethiye Devlet Hastanesi'nde çocuklar için resim ve şiir sergisi

Fethiye Devlet Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Servisinde görevli Uzman Dr. Murat Minici, tedavi ettiği çocukların kendisi için çizdiği resim ve yazdığı şiirleri sergiliyor. Minici, çocukların eserlerini 23 Nisan'da açacağı sergide daha fazla kişiyle paylaşmayı hedefliyor. Çocukların kendisine duyduğu güvenin tedavi sürecine olumlu etkisi olduğunu belirten Minici, ayrıca çocukların ailelerinin de mutlu olduğunu ifade etti.

23.03.2024 11:13  Güncelleme: 11:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fethiye Devlet Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Servisinde görevli Uzman Dr. Murat Minici, muayenehanesinin duvarlarında, tedavi ettiği çocukların kendisi için çizdiği resim ve yazdığı şiirleri sergiliyor.

Yaklaşık 1,5 yıl önce hastanede göreve başlayan 19 yıllık hekim Minici, çocuklarla ve aileleriyle güzel bir iletişim kurdu. Tedavi olan çocukların bazıları Minici için aileleriyle çizdiği resim ve yazdıkları şiirleri getirmeye başladı.

Şiir ile resimleri odasının duvarına asan Minici, çocukların eserlerini 23 Nisan'da açacağı sergide daha fazla kişiyle paylaşmayı hedefliyor.

Minici, AA muhabirine, çocukların kendisi için çizdiği resimleri hediye ettiğinde çok mutlu olduğunu ve resimleri duvarda sergilemeye başladığını ifade etti.

Zaman geçtikçe resimlerin arttığını anlatan Minici, şunları söyledi:

"Toplumumuzda 'Doktor iğne yapacak' algısıyla doktordan korku vardı. Ben çocuklara ufak da olsa dokunmak istedim. Çocukların istemediği hiçbir şeyi yapmadım. Ağzını açmak istemiyorsa oyun şeklinde 'Hadi dili gösterelim. Hadi elle oyun oynayalım' şeklinde güven oluşturdum. Güven oluşunca da çocuk zaten zincirlerini kırıyor. Biz onların yüreğine dokunduk. Sabah geldiğimde ya da üzülüp kırıldığımda bu resimlere bakarak motive oluyorum. Bunları yapan kuzucuklarıma da çok teşekkür ediyorum."

Babasının kendine "Mala mülke yatırım yapmayın, insana yatırım yapın" dediğini ifade eden Minici, ülkenin geleceği için en büyük yatırımın çocuklara yapılması gerektiğini, bunun da sevgiyle olduğunu vurguladı.

"Yaptığımız işten haz alıyoruz"

Çocukların ailelerine "Ne olur beni Murat amcaya götür" demesinin kendisini çok mutlu ettiğini belirten Minici, şunları kaydetti:

"Biz kendi aramızda hediyeleşiyoruz. Bir yapışkan kağıt, bir gülücükle ya da bir elini öpmeyle… Burada anne ve babalar da çok mutlu oluyor çünkü çocukları huzur içinde, mutlu şekilde muayene olup eve gidiyor. Fethiye'de kısa sürede sevgi seli şeklinde duvardaki resimler geldiği için çok mutluyuz. Yaptığımız işten haz alıyoruz. Eğer çocuk sizi sevdiyse zaten 'Doktor amcam böyle dedi' diyerek tüm ilaçlarını içiyor. Bu da çok ciddi motivasyon ve tedavinin olumlu sonuçlanmasına katkı sağlıyor. Bana geri dönüşleri çok güzel oluyor. Belki bizim de bugüne kadar tedavilerde başarımızın en büyük sebebi çocukların motive olması. Bazı anne ve babalar bana 'Ne olur doktor amcası sen söyle yemek yesin. Seni dinliyor. Senin söylediklerini yapıyor' diyor. Biz bunu dediğimizde de çocuk 'Söz veriyorum yiyeceğim' diyor ve sözünü tutuyor."

Kaynak: AA

Devlet Hastanesi, 23 Nisan, Fethiye, Çocuk, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fethiye Devlet Hastanesi'nde çocuklar için resim ve şiir sergisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Adana Demirspor, Fenerbahçe maçı için hazırlıklara başladı
    11:45 Adana Demirspor, Fenerbahçe maçı için hazırlıklara başladı

    Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde yapılan antrenmanda ısınma hareketleri ve taktik çalışmaları gerçekleştirildi. Maç, 3 Nisan Çarşamba günü oynanacak.

  • Kocaeli D100 Karayolu'nda 7 araç karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı
    11:44 Kocaeli D100 Karayolu'nda 7 araç karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

    Kocaeli D100 Karayolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında biri çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, trafik felç oldu. Kazaya müdahale için sağlık, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kaza sonucunda araçlar hasar gördü ve trafik bir süreliğine kapanmıştır.

  • TFF Başkanı Büyükekşi, Macaristan ile oynanan maçı Orban, Ceferin ve Csanyi ile izledi
    11:44 TFF Başkanı Büyükekşi, Macaristan ile oynanan maçı Orban, Ceferin ve Csanyi ile izledi

    Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Macaristan ile oynanan hazırlık maçını Macaristan Başbakanı Viktor Orban, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ve Macaristan Futbol Federasyonu Başkanı Sandor Csanyi ile birlikte izledi. A Milli Futbol Takımı, Budapeşte'de bulunan Puskas Arena'da Macaristan'a hazırlık maçında 1-0'lık skorla mağlup oldu. Büyükekşi, Orban, Ceferin ve Csanyi ile 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ve Türkiye ile Macaristan arasındaki ilişkiler hakkında sohbet toplantıları gerçekleştirdi.

  • Kayseri'de Hunat Hatun Medresesi'nde Tasavvuf Eğitimi
    11:42 Kayseri'de Hunat Hatun Medresesi'nde Tasavvuf Eğitimi

    Kayseri Şems Mevlana Kültürünü Yaşama Sanatı Derneği tarafından Hunat Hatun Medresesi'nde düzenlenen tasavvuf sohbetleri ve sema öğretimi ile ilgilenenler, Mevlana'nın hocası Seyyid Burhaneddin'in ders verdiği hücrelerde eğitim alıyor. Dernek üyeleri ayrıca Konya'ya giderek Mevlana Hazretlerinin türbesini ziyaret ediyor ve manevi kişilerin nasıl ziyaret edileceğini öğreniyor. Tasavvuf eğitimine internet üzerinden de katılım sağlanabiliyor.

  • Niğde Valisi Cahit Çelik'ten Kütüphaneler Haftası Mesajı
    11:42 Niğde Valisi Cahit Çelik'ten Kütüphaneler Haftası Mesajı

    Niğde Valisi Cahit Çelik, Kütüphaneler Haftası dolayısıyla bilgi ve kültür hazinesi olarak uygarlığın gelişimine ve yaşam boyu öğrenme sürecine katkı sağlayan kütüphanelerin önemine vurgu yaptı. Çelik, kütüphanelerin bilgiye erişimi kolaylaştırdığını, okuma alışkanlığını teşvik ettiğini ve toplumun kültürel zenginliğini artırdığını belirtti. Ayrıca, kütüphanelerin gelecek nesillere bilgi aktarımında köprü vazifesi gördüğünü ve yeni nesillerin okuyan, araştıran, bilim üreten bireyler olarak yetişmesinde önemli rol oynadığını ifade etti. Çelik, Kütüphaneler Haftası'nı kutlayarak kütüphanecilere ve bu değerli kurumların işleyişine katkı sağlayan herkese teşekkürlerini iletti.

  • Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Ramazan Ayında Vatandaşlarla Buluştu
    11:42 Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Ramazan Ayında Vatandaşlarla Buluştu

    Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ramazan-ı Şerif'in 12'nci gününde Abdülhamit Han Camii'nde teravih sonrası vatandaşlarla buluştu. Başkan Büyükkılıç, Kayseri'de 7/24 saat çalışmalara ve hizmetlere devam ettiklerini ifade etti.

  • Tarsus'ta Kaçak Sigara Operasyonu: 52 Bin Sigara Filtresi ve 12 Bin Makaron Ele Geçirildi
    11:41 Tarsus'ta Kaçak Sigara Operasyonu: 52 Bin Sigara Filtresi ve 12 Bin Makaron Ele Geçirildi

    Mersin'in Tarsus ilçesinde, kaçak sigara ticareti yaptığı tespit edilen bir şüpheli gözaltına alındı. İş yerinde yapılan aramada 52 bin sigara filtresi, 12 bin bandrolsüz makaron ve 80 kilogram tütün ele geçirildi.

  • Van'da öğrencilere yönelik meslek tanıtım günleri düzenlendi
    11:41 Van'da öğrencilere yönelik meslek tanıtım günleri düzenlendi

    Van'da Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde öğrencilere yönelik 'meslek tanıtım günleri' etkinliği düzenlendi. İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Ali Çınar, etkinlikte yaptığı konuşmada, 2015'ten bu yana 150 bin kişinin bu etkinliklerden yararlandığını belirtti. İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nuran Altan Göl ise globalleşen dünyada mesleklerdeki değişime ayak uyduranların fark oluşturacağını vurguladı. Program, meslek tanıtımlarının yapılmasıyla sona erdi.


11:06 Moskova’daki terör saldırısının failleri yakalandı Moskova'daki terör saldırısının failleri yakalandı
10:58 Hamza Dağ mı Cemil Tugay mı İşte İzmir anketinden çıkan sonuç Hamza Dağ mı Cemil Tugay mı? İşte İzmir anketinden çıkan sonuç
09:52 Resmen katliam Moskova’daki kanlı saldırıda konser salonun içinden görüntüler Resmen katliam! Moskova'daki kanlı saldırıda konser salonun içinden görüntüler
09:45 Moskova’daki konser salonu saldırısında ölü sayısı 93’e yükseldi İşte kanlı geceden tüm ayrıntılar Moskova'daki konser salonu saldırısında ölü sayısı 93'e yükseldi! İşte kanlı geceden tüm ayrıntılar
09:14 TFF, Süper Kupa için kararını verdi: Erteleme yok, 7 Nisan’da oynanacak TFF, Süper Kupa için kararını verdi: Erteleme yok, 7 Nisan'da oynanacak
10:59 Kansere yakalandığını duyuran Kate Middleton’a eltisi Meghan Markle’dan destek gecikmedi Kansere yakalandığını duyuran Kate Middleton'a eltisi Meghan Markle'dan destek gecikmedi
10:44 Yıllardır süren sadakat sona eriyor Marco Reus Süper Lig devine imzayı atacak Yıllardır süren sadakat sona eriyor! Marco Reus Süper Lig devine imzayı atacak
10:33 Otomobilden havaya rastgele ateş eden şüpheliye 26 bin lira ceza Otomobilden havaya rastgele ateş eden şüpheliye 26 bin lira ceza
10:24 Buray’la ilişkisi bitti Ezgi Şenler neden ayrıldığını anlattı: Anlaşamadığımız şeyler oldu Buray'la ilişkisi bitti! Ezgi Şenler neden ayrıldığını anlattı: Anlaşamadığımız şeyler oldu
09:39 Türkçe röportaj verdi Fenerbahçe’nin eski yıldızı Szalai’den maç sonu bomba yorumlar Türkçe röportaj verdi! Fenerbahçe'nin eski yıldızı Szalai'den maç sonu bomba yorumlar
09:20 Yüz gerdirme ameliyatı olan Cenk Eren’in ödediği ücret ortaya çıktı Yüz gerdirme ameliyatı olan Cenk Eren'in ödediği ücret ortaya çıktı
09:08 ABD, Moskova’daki saldırıdan 2 hafta önce vatandaşlarını uyarmış ABD, Moskova'daki saldırıdan 2 hafta önce vatandaşlarını uyarmış
08:08 Muğla Marmaris açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem Muğla Marmaris açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem
07:49 Şarkıcı Selen Görgüzel, yüz gerdirme ameliyatı oldu Şarkıcı Selen Görgüzel, yüz gerdirme ameliyatı oldu
04:12 İstanbul Şişli’de polis memuru kaza sonucu şehit oldu İstanbul Şişli'de polis memuru kaza sonucu şehit oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2024 11:46:16. #1.11#
SON DAKİKA: Fethiye Devlet Hastanesi'nde çocuklar için resim ve şiir sergisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement