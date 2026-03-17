Fethiye Kaymakamı Akkaya'dan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi mesajı

17.03.2026 14:17
Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akkaya, mesajında, tarihte eşine az rastlanan en büyük kahramanlık destanlarından biri olan ve savaş tarihine altın harflerle yazılan Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yılını kutlamanın onurunun yaşandığını ifade etti.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin milletin bağımsızlık uğruna gösterdiği azmin, inancın ve fedakarlığın en güçlü nişanelerinden biri olarak tarihteki yerini aldığını belirten Akkaya, mesajında şunları kaydetti:

"Dünyanın en güçlü ordularına karşı, yokluk ve imkansızlıklara rağmen verilen bu büyük mücadele, vatan sevgisinin, birlik ve beraberliğin, iman ve kararlılığın neleri başarabileceğini tüm dünyaya göstermiştir. Aziz milletimiz, vatan toprağını canı pahasına savunmuş, şehitlerimizin kanlarıyla sulanan Çanakkale'de 'Çanakkale Geçilmez' sözünü tarihe altın harflerle yazdırmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale savaşlarında özellikle Anafartalar civarında askerleriyle verdiği üstün mücadele ve 276 kiloluk top mermisini sırtında taşıyan Seyit Onbaşı ve arkadaşlarının göstermiş olduğu kahramanlık, dünyada çok az milletin gösterebileceği bir kahramanlık destanıdır. Bu destan tarih boyunca milli ve manevi değerlerine yürekten bağlı bir millet olarak, özgürlüğümüz ve bağımsızlığımızdan asla taviz vermeyeceğimizi tüm dünyaya göstermiştir."

Akkaya, mesajını başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile vatanı uğruna canlarını feda eden aziz şehitler ve kahraman gazileri rahmet ve minnetle anarak tamamladı.

Kaynak: AA

