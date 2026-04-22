Fethiye Kaymakamı Akkaya'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Akkaya, mesajında, 23 Nisan 1920 tarihinin milletin bağımsızlık ve özgürlük iradesini tüm dünyaya ilan ettiği bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Gazi Meclisin bağımsızlığın ve demokrasinin en güçlü teminatı olduğunu vurgulayan Akkaya, şu ifadelere yer verdi:

"Milletimizi ortak bir hedef etrafında bir araya getirerek birleştiren ilk Meclisimiz, vatan sevgisinin, birlik ve beraberliğin, hür yaşama uğruna sergilenen fedakarlığın en güzel timsali olmuştur. O günden bugüne Gazi Meclis, bağımsızlık ve demokrasimizin en güçlü teminatı olarak, başta ülkemizin en kıymetli hazineleri olan çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımız için daha aydınlık bir gelecek inşa etmek azmiyle çalışmalarını sürdürmektedir. Gazi Meclisin açıldığı 23 Nisan günü, milletimizin geleceği olan çocuklara armağan edilmiştir."

Kaymakam Akkaya, çocukların Türkiye'nin yarınlarının mimarları olduğuna dikkati çekerek, onlara daha güçlü ve tam bağımsız bir ülke bırakmak için çalışmaya devam ettiklerini kaydetti.

Mesajında çocuklara da seslenen Akkaya, "Sizlere düşen görev, geçmişin aziz hatırasını yaşatmak, bugünü en iyi şekilde değerlendirmek ve yarını daha da güzelleştirmek için gayret etmektir. Bu anlamlı gün vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal Mücadelemizin tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, tüm çocukların bayramını kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.