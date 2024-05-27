Fethiye Sanayi Sitesinde Erkek Cesedi Bulundu - Son Dakika
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Fethiye Sanayi Sitesinde Erkek Cesedi Bulundu

Fethiye Sanayi Sitesinde Erkek Cesedi Bulundu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan Fethiye Sanayi Sitesi'nde bir kişinin ölü olarak bulunduğu bildirildi. İş yerinin önünde hareketsiz yatan kişiyi fark eden esnaf, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Sağlık ekipleri olay yerine gelerek kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise ölen kişinin Şenol Mert olduğunu tespit etti. Mert'in cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

27.05.2024 13:33
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Muğla'nın Fethiye ilçesindeki sanayi sitesinde erkek cesedi bulundu.

Taşyaka Mahallesi'ndeki Fethiye Sanayi Sitesi'nde bir kişinin, iş yerinin önünde hareketsiz yattığını gören esnaf, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri, ölen kişinin Şenol Mert (58) olduğunu tespit etti.

Başından ve elinden yaralı olduğu öğrenilen Mert'in cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: AA

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