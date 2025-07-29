Fethiye ve Dalaman\'da Yaralılar Tahliye Edildi

Muğla'nın Fethiye ve Dalaman ilçesi açıklarında ikisi yaralanan, biri rahatsızlanan 3 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Fethiye ilçesi açıklarında gezi teknesinde bir kişinin yaralandığı, bir kişinin de rahatsızlandığı ihbarı üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.

İki kişi, Sahil Güvenlik ekibince tahliye edildi.

Dalaman ilçesi Sarsala Koyu'ndaki ticari yatta da bir kişinin yaralandığı ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, yaralının tahliyesini gerçekleştirdi.

Tahliye edilenler, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.