Fethiye ve Marmaris\'te Uyuşturucu Operasyonu

Muğla'nın Fethiye ve Marmaris ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapan 5 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Fethiye ve Marmaris'te uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, uyuşturucu ile tabanca, 2 şarjör, 112 fişek ve hassas terazi ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı tutuklandı.
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