Fethiye ve Marmaris'te Yaralılar Tahliye Edildi
Muğla'da yaralanan 2 kişi, sahil güvenlik ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Muğla'nın Fethiye ve Marmaris ilçeleri açıklarındaki teknelerde yaralanan 2 kişi, sahil güvenlik ekiplerince tahliye edildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Fethiye açıklarında özel teknede bir kişinin yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.
Ekiplerce tıbbi tahliyesi gerçekleştirilen kişi, limanda bekleyen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Marmaris ilçesi açıklarındaki gezi teknesinde yaralanan kişi de yine sahil güvenlik ekiplerince sağlık ekiplerine teslim edildi.
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