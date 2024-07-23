Fethiye ve Seydikemer Belediye Başkanlarından 24 Temmuz Basın Bayramı Mesajı - Son Dakika
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Fethiye ve Seydikemer Belediye Başkanlarından 24 Temmuz Basın Bayramı Mesajı

Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer ilçesi belediye başkanları, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, sansürün kaldırılması ve ifade özgürlüğünün basın tarihindeki önemine vurgu yaparken, Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli, tarafsız ve özgür bir basının modern demokrasilerin olmazsa olmazı olduğunu belirtti.

23.07.2024 16:47
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Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer ilçesi belediye başkanları, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca mesajında, Türk basınından sansürün 24 Temmuz 1908 kaldırıldığını hatırlattı.

Sansürün kaldırılması ve ifade özgürlüğünün sağlanması, basın tarihinde en önemli dönüm noktalarından birisi olduğunu vurgulayan Karaca, "Gelişmiş demokrasilerdeki en önemli özgürlüklerden biri, basın özgürlüğüdür. 24 Temmuz 1908 günü Türk basınında sansürün kaldırıldığı tarih olurken, günümüzde medya, çağdaş demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından birisi, haber alma ve yayma özgürlüğünün ise en etkili aracı haline gelmiş bulunuyor. Ulusal ve yerel basınımız, toplumumuzun gerçekleri öğrenme, ifade ve haber alma özgürlüğünün en etkili organıdır. Tarafsız ve ilkeli gazetecilik anlayışına sahip medya, özgürlüklerin ilerlemesi ve kamuoyu oluşumunda büyük bir güce ve öneme sahiptir." ifadelerini kullandı.

Karaca mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Basın, milletin ortak sesidir. Bir milleti aydınlatmada, millete muhtaç olduğu fikri gıdayı vermede, bir milletin ortak bir yönde yürümesini teminde, basın başlı başına bir kuvvet, bir okul ve bir rehberdir" sözüne yer verdi.

Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli ise mesajında, tarafsız ve özgür bir basının varlığının modern ve güçlü demokrasilerin olmazsa olmazı olduğunu vurguladı.

Doğru, ilkeli ve tarafsız bir görev anlayışıyla kamuoyunu ülke ve dünya gerçekleriyle buluşturan basının, farklı görüşlerin dillendirilmesine de imkan sağlayarak toplumu araştırmaya, sorgulamaya ve doğru sonuçlara ulaşmaya yönlendirdiğini belirten Akdenizli, şunları kaydetti:

"Mesai kavramı gözetmeden gece gündüz, kar kış demeden canla başla toplumun doğru bir şekilde bilgilendirilmesi adına her türlü zor şartlar altında mücadele eden basın çalışanları, demokrasinin gelişmesinde mihenk taşı görevini üstlenmektedir. Basınımız bizler ile vatandaşlarımız arasında önemli bir görev üstlenmektedir. Vatandaşlarımızın gözü, kulağı ve sesi olan basın tüm proje ve faaliyetlerimizi tarafsız habercilik anlayışıyla, yerel ve ulusal alanda kamuoyuna ulaştırmaya devam ediyor. Basınımızın bugüne dek olduğu gibi bundan sonra da Seydikemerimizi daha güzele ve ileriye taşımak adına önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle tüm basın çalışanlarımızın 24 Temmuz Basın Bayramı'nı kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fethiye ve Seydikemer Belediye Başkanlarından 24 Temmuz Basın Bayramı Mesajı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fethiye ve Seydikemer Belediye Başkanlarından 24 Temmuz Basın Bayramı Mesajı - Son Dakika
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