Malatya'da Fetih Sitesi Davasında Karar: Sanıklara 6 Yıl 8 Ay ile 9 Yıl 4 Ay Arasında Hapis Cezaları Verildi

22.01.2026 14:59  Güncelleme: 16:21
6 Şubat depremlerinde yıkılan Fetih Sitesi Sancak Apartmanı D Blok davasında sanıklar, 6 yıl 8 ay ile 9 yıl 4 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, 2 kişinin ölümüne neden olan trajik olayın sorumluları hakkında karar verdi.

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(MALATYA)- 6 Şubat depremlerinin ikincisinde yıkılan ve 2 kişinin hayatını kaybettiği Fetih Sitesi Sancak Apartmanı D Blok davasında karar açıklandı. Sanıklar, 6 yıl 8 ay ile 9 yıl 4 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi İnönü Mahallesi'nde bulunan Fetih Sitesi Sancak Apartmanı D Blok, 6 Şubat depremlerinin ikincisinde yıkıldı. Binanın yıkılması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralı olarak kurtuldu. Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede; fenni mesul Ahmet Canbay, müteahhit Ramazan Paşahan, proje sorumlusu Jale (Sarıoğlu) Dağıstanlılar, belediye görevlileri Mustafa Hakan Büker ve Mustafa Bingöl ile İnşaat Mühendisleri Odası vize ve onay işlemlerini yapan dönemin oda görevlileri Filiz Taş ve Basri Ardağ'ın, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olmak" suçundan cezalandırılmaları talep edildi.

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının savunmalarının ardından karar vermek üzere duruşmaya ara verdi.

Aranın ardından hükmünü açıklayan mahkeme heyeti; fenni mesul Ahmet Canbay ve müteahhit Ramazan Paşahan'a 9 yıl 4 ay 15 gün, proje sorumlusu Jale (Sarıoğlu) Dağıstanlılar'a 8 yıl 9 ay, belediye görevlileri Mustafa Hakan Büker ve Mustafa Bingöl'e ise 6 yıl 8 ay hapis cezası verilmesine karar verdi. Mahkeme, sanıklar hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına ve tutuklamanın geri bırakılmasına hükmetti. İnşaat Mühendisleri Odası görevlileri Filiz Taş ve Basri Ardağ ise beraat etti.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Doğal Afet, Mahkeme, Malatya, Güncel, Son Dakika

