FETÖ\'cü Eski Müdür Kayseri\'de Yakalandı

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hüküm giyen eski icra müdürü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erzurum 2. Ağır Ceza İlamat Masası'nın kararıyla hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski icra müdürü H.Ş'nin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Pınarbaşı ilçesinde saklandığı adreste yakalanan H.Ş. cezaevine teslim edildi.
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